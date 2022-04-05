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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مقتل 165 طفلا جراء الهجوم الروسي

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن الهجوم الروسي ضد البلاد أودى بحياة 165 طفلا على الأقل، بينما أصيب جراؤه أكثر من 431 طفلا آخر.


وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني - في بيان، نشرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إلى أن 165 طفلا قتلوا في الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى صباح اليوم الموافق 5 أبريل، فيما أصيب أكثر من 431 طفلا، منهم 266 بجروح متفاوتة الخطورة".


وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجرى العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، خاصة في مدينة ماريوبول وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.
ولفت البيان إلى أن الأطفال الأكثر تضررا كانوا في كييف برقم زاد عن 75 طفلا ثم في دونيتسك وخاركيف وتشيرنيهيف، مع الإشارة إلى أن القصف الروسي في بلدة بوتشا بمنطقة كييف أسفر أيضا عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل /بحسب البيان/.


وأخيرا، أبرز البيان أن "869 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، منهم 83 دمرت بالكامل".
 

أوكرانيا مقتل طفلا الهجوم الروسي

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