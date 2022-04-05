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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-4-2022

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 5- 4 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 - 4 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 39 22

الإسكندرية 36 20

الإسماعيلية 39 19

الدقهلية 19 36

الغردقة 34 23

المنيا 39 21

الأرصاد برنامج صباح البلد صدى البلد درجات الحرارة حالة الطقس

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