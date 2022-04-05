عبد الرحيم كمال يعيد فردوس عبدالحميد للمسرح في رمضان بـ "نور الطريق"

تستعد الفنانة فردوس عبد الحميد للوقوف على خشبة المسرح القومي من جديد ، من خلال المسرحية الدينية “ نور الطريق ” .

ونشرت الصفحة الرسمية للمسرح القومي عبر فيسبوك أفيش العرض المسرحى المقرر عرضه بدأ من 10 رمضان القادم .

مسرحية نور الطريق من تاليف عبد الرحيم كمال ، ومن إخراج محمد الخولي ، ومن بطولة الفنانة فردوس عبد الحميد و خالد الذهبي وبهاء ثروت .

بوستر مسرحية نور الطريق

العرض المسرحى " نور الطريق "

مسرحية نور الطريق ، ديكور وازياء : ناصر عبد الحافظ ، ماده فيلمية : مينا ابراهيم ، هيئة الاخراج : سامى المصري - احمد شحاتة ، الانشاد المدينى لفرقة الفراديس بقيادة المنشد : صلاح عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى يعرض الى مؤلف مسرحية نور الطريق عبد الرحيم كمال خلال الماراثون الرمضانى مسلسل جزيرة غمام .

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام:



تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.