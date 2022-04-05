أستاذ إعلام يروى تفاصيل نكسة 67 وتأثيرها على الشباب.. فيديو

قال الدكتور محمود يوسف، أستاذ الإعلام، إن أساتذة المدرسة بدأوا يكتشفون ملكة الإعلام وحبه فيا، لافتاً إلى أنه كان يحب القراءة واللغة العربية.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن، المذاع على أخبار مصر، أنه كان يحي قرأة النشرة فى الإذاعة المدرسية، و القراءة الكريم.

وأشار إلى أنه بعد نكسة ٦٧ أكثر من ذاق طعم الهزيمة هم الشباب، والضغط كان متعاظما على الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع أن أنور السادات مارس أروع خداع استراتيجى عرفه البشرية، مؤكداً أنه شاهد طائرات إسرائيل وهى تسقط واحدة تلو الأخرى حتى جاء يوم واستطاع الجيش المصرى إسقاط ١٧ طائرة إسرائيلية فى القناة بفعل حائط الصواريخ.