قلبي اطمأن الحلقة 4 .. يعرض مساعدة أساتذة سودانيين|فيديو

عرض برنامج "قلبي اطمأن" إعلان الحلقة الرابعة من الموسم الخامس بعنوان" تجربتنا في التعليم".

وظهر غيث مقدم البرنامج وهو يقف أمام أفراد من الشعب السوداني، ويقول لهم : "يا أستاذي، احنا عندنا ليك هدية".

وأخرج غيث لهم ظرف به مبلغ مادي، قائلاً لأحدهم: "هذا عشان تعملي مشروع وتدرسين فيه أخواتك إن شاء الله .. يعني رح نتكفل في هذا الموضوع إلى أن يتخرجون إن شاء الله".

ليرد أحدهم عليه قائلاً: "ديه رحمة كبيرة .. الحمد لله رب العالمين".

ويرد الآخر: "الله يكرم والديك".

ويرد الثالث قائلاً: "ربي يفتح لك الخير .. هذا فضل من ربي يا الله".

وأردف أحدهم موجهاً كلامه لـ "غيث"، قائلاً: "نحن نحبك في الله"، ليرد الآخر: "وأنا أحبكم في الله واالله .. الشعب السوداني في قلوبنا .. والمحبة بيننا وبين المصريين لا يعلم بيها إلا الله".