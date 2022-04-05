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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلبي اطمأن الحلقة 4 .. يعرض مساعدة أساتذة سودانيين|فيديو

غيث مقدم برنامج قلبي
غيث مقدم برنامج قلبي اطمأن

عرض برنامج "قلبي اطمأن" إعلان الحلقة الرابعة من الموسم الخامس بعنوان" تجربتنا في التعليم".

وظهر غيث مقدم البرنامج وهو يقف أمام أفراد من الشعب السوداني، ويقول لهم : "يا أستاذي، احنا عندنا ليك هدية".

وأخرج غيث لهم ظرف به مبلغ مادي، قائلاً لأحدهم: "هذا عشان تعملي مشروع وتدرسين فيه أخواتك إن شاء الله .. يعني رح نتكفل في هذا الموضوع إلى أن يتخرجون إن شاء الله".

ليرد أحدهم عليه قائلاً: "ديه رحمة كبيرة .. الحمد لله رب العالمين".

ويرد الآخر: "الله يكرم والديك".

ويرد الثالث قائلاً: "ربي يفتح لك الخير .. هذا فضل من ربي يا الله".

وأردف أحدهم موجهاً كلامه لـ "غيث"، قائلاً: "نحن نحبك في الله"، ليرد الآخر: "وأنا أحبكم في الله واالله .. الشعب السوداني في قلوبنا .. والمحبة بيننا وبين المصريين لا يعلم بيها إلا الله".

قلبي اطمأن غيث الشعب السوداني الحلقة 4 مقدم البرنامج

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