الرئيس الأوكراني يطلب ضمانات أمنية بعدم شن روسيا حربا مرة أخرى

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، أفاد بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية بعدم شن روسيا حربا عليها مرة أخرى.

ولفت إلى أن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعبة ي الوقت الراهن.

وأوضح زيلينسكي، أنه يجب على أوكرانيا أن تخوض المفاوضات من موقف قوي، مؤكدا أنه لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا.

في سياق متصل: اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، بفبركة أدلة على مقتل مدنيين في سومي وكونوتوب ومدن أخرى، قائلة إن الخدمات الخاصة التابعة لكييف نفذت عمليات قتل مزعومة للمدنيين في محاولة لنشر الدعاية عبر وسائل الإعلام الغربية.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الدفاع الروسية عن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.