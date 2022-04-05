رئيس الاتحاد المصري للسلاح: الإمارات قدمت نسخة رائعة من بطولة العالم للمبارزة

أكد عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن الإمارات نجحت في تقديم نسخة رائعة ومن أفضل بطولات العالم للشباب والناشئين عبر تاريخ هذه البطولة، والتي ظهرت بمستوى رائع ومتميز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح النسخة الحالية.

وتستضيف دبي حاليا منافسات بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين بمجمع حمدان الرياضي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من الثاني من أبريل وحتى العاشر من نفس الشهر بمشاركة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة يمثلون 102 دولة.

وقال الحسيني: "تستحق الإمارات التهنئة على استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، الذي أستطيع أن أصفه كنائب رئيس الاتحاد الدولي، بأنه من أفضل نسخ بطولات العالم للشباب عبر تاريخه، حيث نجحت دولة الإمارات في تقديم بطولة عظيمة للعالم وظهرت خلالها التجهيزات القوية التي بذلت على مدار الشهور الماضية لتكون الصورة النهائية بهذا التميز، أعتقد أن ما تقدمه الإمارات هو صورة مشرفة نفخر بها كعرب جميعا".

ووجه نائب رئيس الاتحاد الدولي التهنئة إلى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، على “الحفاظ على رئاسته للاتحاد العربي للمبارزة بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات الأخيرة”، مؤكدا أن التشكيل الجديد للاتحاد العربي والمكتب التنفيذي يحظى بمشاركة أعضاء ممثلين لجميع أعضاء الاتحاد العربي البالغ عددهم 18 دولة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للسلاح إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا تاماً وتعاوناً بين رئاسة الاتحاد العربي للمبارزة في الإمارات، وبين الأمانة العامة للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة بعد نقل مقر الاتحاد إليها بما يخدم المبارزة العربية.

واعتبر أن الفرصة ستكون مواتية للمنتخبات العربية لتحقيق العديد من الإنجازات خلال بطولة العالم الحالية للشباب والناشئين، خاصة أن دولة مثل مصر صاحبة التصنيف الأول على العالم في المبارزة ويتوقع لها الحصول على أكثر من ميدالية.

وأشاد أيضا بالمشاركة الإماراتية في البطولة، وقال: "رغم أن منتخب الإمارات للمبارزة حديث التكوين ولا يمتلك خبرات كبيرة، ولكن لاعبيه يبلون بلاء حسنا ويبشرون بمستقبل واعد وهو ما ظهر بوضوح من خلال إنجازاتهم في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في طشقند، وأعتقد أنهم في طريقهم الصحيح للوصول إلى منصات التتويج في البطولات العالمية وليست القارية فقط".