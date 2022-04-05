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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون دولة صناعية واعدة

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة

أشاد النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعطاء اولوية قصوى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الصناعة المصرية وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية والتوجه نحو زيادة وتحقيق رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات الصناعية المصرية.

 
وقال " العمدة " فى بيان له أصدره اليوم إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الصناعية الواعدة اقليمياً وافريقياً واقامة العديد من المشروعات الصناعية فى جميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة فى جميع انحاء البلاد بصفة عامة وفى مشروعات البنية الأساسية من شبكة الطرق القومية والكبارى والانفاق وربط سيناء بالوادي والدلتا مناشداً رجال الاعمال والاستثمار بالإسراع فى استغلال ماتم من انجازات فى مشروعات البنية الاساسية للتوجه باستثماراتهم نحو اقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات 


وأشاد النائب عصام العمدة بالقضايا والملفات المهمة التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة معلناً اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن الحكومة تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية فى المجالات المختلفة وبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وأن الهدف من وراء كل هذه الجهود هو تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات من هذه ‏المنتجات.‏


وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد استعرضت خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، والغرف ‏التجارية، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى دفع الصناعة الوطنية. ‏


وفى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى قيام جهاز تنمية ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أمازون مصر"؛ وذلك لمساعدة أصحاب هذه ‏المشروعات فى تسويق منتجاتهم عبر متجر الشركة. ‏


وقالت الوزيرة: "عبر هذه الشراكة سوف تسهم شركة أمازون بتمكين المشروعات المحلية ورواد الأعمال ‏والحرفيين المسجلين لدى الجهاز، ومساعدتهم فى تنمية أعمالهم على الإنترنت، وتوفير منتجاتهم للملايين ‏من عملاء أمازون فى مصر". ‏


وفى هذا السياق، أكدت الوزيرة حرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات ‏الصغيرة سواء فى مجالات الملابس أو الجلود أو الغذاء أو المفروشات؛ وذلك لمساعدة أصحابها على ‏تسويق منتجاتهم، فضلا عن اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية التى تعبر عن ‏الهوية المصرية، وتقدم منتجات عصرية تلائم جميع الأذواق.‏

 

كما استعرضت نيفين جامع، خلال اللقاء، حصاد مشاركة مصر فى إكسبو دبى 2020، مشيرة إلى أن ‏الجناح المصرى حظى على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 ‏مليون زائر من مختلف دول العالم، كما أن الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى 2020 حقق مؤشرات ‏متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الاجنحة المشاركة ‏متوسطة المساحة. ‏
واستعرضت الوزيرة نتائج لقاءات التعاون الثنائية التى جمعت بينها من ناحية ووفود عدد من الدول الأجنبية ‏على مدار شهر مارس الماضى، حيث شهدت الوزيرة انطلاق منتدى الأعمال المصري- القبرصي. ‏

وفى هذا السياق أيضا، ألقت الوزيرة كلمة خلال الملتقى الاستثماري المصرى الأنجولى، مؤكدة تطلع ‏الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم ‏وبصفة خاصة مع دول القارة الأفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التواجد المصرى ‏بالقارة الأفريقية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق ‏الخارجية كما استعرضت نتائج مقابلتها مع عدد من الشركات الفرنسية والألمانية خلال الأيام الماضية.‏

مصر مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة

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