تنظيم 9 قوافل علاجية وتسليم 1820 نظارة طبية للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية



أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية بأنه تم تنظيم (9) قوافل للعلاج الجاد بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم خلال شهرى فبراير ومارس تحت رعاية محافظ المنوفية ،.

حيث تم توقيع الكشف الطبي علي (1082) مريض بالمجان وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح أنه تم تحديد الحالات المستهدفة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً تسهيلاً على المواطنين والتخفيف عن ألآمهم ومعاناتهم.



وأضاف مدير جمعية الأورمان بأنه تم تسليم (1820) نظارة طبية بالمجان لمرضى العيون ، مؤكداً بأن الجمعية تهدف إلى وصول الدعم للأسر الغير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة إنطلاقاُ من المسؤولية المجتمعية للجمعية وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لضمان توفير حياة كريمة لتلك الفئات المستحقة.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.