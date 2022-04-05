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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: توافر جميع السلع الأساسية .. تخفيضات في الأسعار ولا يوجد نقص في أي منتج .. المخرون الاستراتيجي كافٍ ..شعراوى: تنسيق مع الغرف التجارية لإعلان أثمان السلع الغذائية 

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية:

- توافر السلع الغذائية وجهود ضبط الأسواق بالمحافظات

تحرير 28 ألف مخالفة متنوعة.. وضبط 73 ألف طن سلع ومواد غذائية 

-اتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار 

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً اليوم الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجهود ضبط الأسعار في الأسواق وكذا المخزن الإستراتيجي للسلع وعدد المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى وجود تخفيضات في عدد كبير من السلع الأساسية للمواطنين في معارض ومنافذ تابعة لمختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالمحافظات ، كما أشار التقرير أيضاً إلى وجود استقرار في الأسواق وتوافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها واستقرار أسعارها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن التقرير أشار إلى وجود حملات رقابية مستمرة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها.

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بأهمية التنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الغذائية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يحقق هامش ربح جيد للتجار وفى نفس الوقت يحقق مصلحة المواطنين في عدم المغالاة في أسعار السلع .

وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أن التقرير أشار إلى وجود مخزون استراتيجى كافي من السلع الغذائية والاسترايتجية الأساسية للمواطن وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق ، مضيفاً أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم انشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم الثلاثاء حوالي 20667 لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض " أهلا رمضان " .

كما طالب وزير التنمية المحلية ، المحافظات بالإعلان بصورة مستمرة عن أرقام تلقى شكاوي المواطنين والخطوط الساخنة وأرقام غرف العمليات والأزمات لرصد محتكري السلع الغذائية أو المتلاعبين بالأسعار ، والتنسيق مع الجهات الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمديريات الخدمية المعنية للرقابة على المحلات والسوبر ماركت والاهتمام بشكاوي المواطنين في هذا الشأن .

وناشد الوزير المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار عبر الوسائل المعلنة بالمحافظات وكذا عبر مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]". أو خدمة الواتس آب على رقم 01150606783 .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن هناك متابعة وتواجد يومي للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ، مشيراً إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات الرقابية تقوم بجهود كبيرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع  مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي لحماية صحة وسلامة المواطنين .

وأكد " شعراوى " أن الحملات الرقابية بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز بالمحافظات ومديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة نجحت في تحرير 28 ألف و462 محضر مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية ، كما تم ضبط 73 ألف و306 طن سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة في أسعارها ، بالإضافة إلى 229 طن من موادر البناء ( الحديد والأسمنت )  .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة ، وعدم التعاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك .

وزير التنمية المحلية السلع الأساسية الأسعار شعراوى

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