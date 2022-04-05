لانفلات الأسعار.. وزارة التجارة التونسية: ندعو المواطنين للمقاطعة

قال المدير العام بوزارة التجارة التونسية والمكلف بالإشراف على قاعة العمليات ياسر بن خليفة، اليوم الثلاثاء، إنه تم منذ بداية شهر رمضان تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية ، قصد الحرص على فرض احترام التسعيرة، خاصة في المواد التي تشهد ندرة خلال الفترة الأخيرة.

وفي مداخلة على إذاعة موزاييك، دعا بن خليفة المواطنين إلى انتهاج سياسة المقاطعة في بعض المواد التي تشهد ارتفاعاً مشطاً، مؤكداً أنه تم تسجيل انفلات في الأسعار، وهو ما يفسر العدد الكبير من المخالفات الاقتصادية التي تم رفعها خلال أول أيام شهر رمضان، والتي بلغت 600 مخالفة يومياً، خاصة في المواد الغذائية الطازجة.

وأكد أن الوزارة تحاول فرض التسعيرة بقوة القانون، وسط معاضدة أمنية كبيرة، وفق قوله.