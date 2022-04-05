بالجلباب الأبيض.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية ياسمين عز عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عز في الصور مرتدية جلباب أبيض، وعلقت قائلة" رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين".

يذكر أن حل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدث رمضان عن أسباب رحيله من النادي الأهلي وانتقاله لـ بيراميدز وعلاقته بالجمهور، وإلى التفاصيل :

بكاء بعد الاصابة

كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، أسباب بكائه أثناء خروجه من الملعب بعد الإصابة، قائلا: "أنا بخاف من الإصابات بشكل كبير، وعندما تعرضت للإصابة في ركبتي كنت مش قادر أجري، وجه في دماغي احتمالية إصابتي بالرباط الصليبي، ولهذا الأمر بكيت بعد الإصابة مباشرة ".