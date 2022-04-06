خارجية الشيوخ تعقد اجتماعين لمناقشة العلاقات المصرية الفرنسية والصينية.. الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعين الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة المقرر لها الأحد والاثنين.

وتناقش اللجنة خلال اجتماع الأحد العلاقات المصرية الفرنسية، فيما يناقش الاجتماع الثاني يوم الاثنين العلاقات المصرية الصينية، بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت اللجنة قد ناقشت عدد من الموضوعات خلال الفترة الماضية، منها العلاقات المصرية الروسية والعلاقات مع دول القارة الإفريقية، وأكد أعضاء اللجنة على حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها بكافة دول العالم على كافة المستويات إقليميا وعربيا ودوليا.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيا خلال جلسته الأخيرة، على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

كما أحال 10 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وواصل أيضا المجلس خلال الجلسة، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، حيث انتهى من إقرار المواد حتى المادة 118 من مشروع القانون.