الأردن.. تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من شهر رمضان

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 47 مخالفة خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك، وفقا للناطق باسم الوزارة ينال البرماويز.

وتوزعت المخالفات بين "عدم إعلان الأسعار، وزيادة في السعر عن السقوف السعرية المحددة للدجاج والزيوت النباتية، والمتاجرة بالمواد العلفية المدعومة، ومخالفة تعليمات التنزيلات والعروض" وفق قناة المملكة.

وقال البرماوي، لـ "المملكة"، إنّ الكميات الموردة للأسواق عادت للارتفاع وهذا يؤدي لانخفاض الأسعار بشكل واضح.

وأضاف أن تراجع الكميات أدى لارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وهذا الارتفاع مؤقت، متوقعا انخفاض أصناف الخضار قبل نهاية الأسبوع.