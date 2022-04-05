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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

"الحروب وتأثيرها على الأمن القومى".. ندوة بمركز إعلام زفتى

صدى البلد

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بعنوان "الحروب وتأثيرها على الأمن القومى" استهدفت رفع الوعى لدى المواطنين بمدى تأثير الحروب على الأمن القومى.

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وتحدث فى اللقاء النائب أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، معرفًا فى البداية الأمن القومى على أنه قدرة البلد أو الدولة على حماية مواردها وأراضيها ومصالحها من كافة التهديدات الخارجيّة والداخليّة، ونتيجة العولمة، حيث طرأت العديد من التحولات حول مفهوم الأمن، ومن أبرز هذه التحولات (القوّة)، لأنها لم تعد مرتبطةً بالعامل العسكري، وإنما تخطته إلى التعليم والتكنولوجيا والسياسة واعتماد المعلومات والنمو الاقتصادي.

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وأضاف وكيل لجنة الدفاع، أن من أنواع الأمن: الأمن السياسي فيعني الاستقرار السياسي للبلد أو الدولة، وحماية شرعيته، ويُعرف الأمن الاقتصادي على أنه حماية الموارد والثروات الماليّة والتنمية.

وأضاف أن المقصود بالأمن الاجتماعي التعايش السلمي بين كافة مكوّنات الدولة، ويتم هذا الأمر من خلال قبول الطرف الآخر، إضافةً لاحترام عادات وتقاليد الطرف الأخرى، دون النظر إلى الدين، أو العرق، أو الهويّة، أو الانتماء، أو المذهب، والشعور بالأمان.

وأشار فى حديثه إلى ركائز الأمن القومى وهي: إدراك كافة التهديدات الداخليّة والخارجيّة - رسم استراتيجيّة ووضع الخطط لتنمية قِوى الدولة - تأمين كافة القدرات اللازمة لمواجهة جميع التهديدات الداخليّة والخارجيّة.

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وأكد فى حواره ، أننا مستعدون لمواجهة كل التهديدات الخارجية، مادامت الجبهة الداخلية متماسكة، ومدركة للأخطار المتنوعة التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وتحدث أيضا عن تأثير الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح قائلا: بأن لدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلى لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.

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وفى نهاية اللقاء أكد على أن الدولة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية، وهدفنا أن نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية.

وأدارت اللقاء هبة يمانى ، تحت إشراف عبد الله الحصرى مدير المركز، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

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مجلس النواب التكنولوجيا النيل زفتى أمن القومى تهديدات النمو الاقتصادي لجنه الدفاع والامن القومى الاستقرار السياسي

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