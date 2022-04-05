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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بـتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات الجديدة

السيسي
السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

كما اطلع  الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما تابع الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلاً عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

 كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة.

السيسي مدبولى الأسكان

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