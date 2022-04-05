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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة بشأن خطة الحكومة للتوسع في جذب استثمارات خارجية بقطاع الاتصالات

حسانين توفيق، عضو
حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بشأن خطة الحكومة للتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال توفيق في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره من أهم القطاعات التى تساعد في التطور التكنولوجى وتعد من أهم مجالات العمل حاليا وفي المستقبل.

 

وأضاف أن الدولة قامت بدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية بشكل جيد، حتى يتم استغلال تلك البنية التحتية الجيدة في تحقيق الأهداف المطلوبة من ذلك القطاع وفي مقدمتها تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه بالإضافة للبنية التحتية، قامت الدولة أيضا ببنية تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات في مصر ومنها قطاع الاتصالات، حيث تصمنت حوافز كبيرة للمستثمرين تشجعهم على الاستثمار في مصر.

 

وأضاف النائب حسانين توفيق أن الدولة قامت بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وكذلك استحداث كليات ومعاهد للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات الحالية وتطوير نظام الدراسة ليصل إلى مرحلة الدراسات العليا بهذا القطاع، وذلك لتوفير العمالة الماهرة والمدربة والمتخصصة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر في ظل المنافسة القوية التى يشهدها العالم في هذا القطاع.

 

وطالب توفيق بدراسة ومناقشة خطة الحكومة للتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تلك المقومات التى تمتلكها مصر في هذا المجال.

 

حسانين توفيق لجنة التعليم مجلس الشيوخ الاتصالات عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة

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