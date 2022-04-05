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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة يابانية لإنشاء مصنع لمكونات السيارات بالفيوم.. يوفر 3 آلاف فرصة عمل .. تصدير الإنتاج بالكامل بقيمة 100 مليون يورو سنويا

مدبولي
مدبولي

يازاكي ستقوم بتصدير 100% من إنتاجها بقيمة متوقعة 100 مليون يورو سنويا 

المصنع يقع على مساحة 60 ألف متر وينتج الضفائر والاسلاك

المصنع يساعد مصر ان تصبح مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات

الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية


     شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة "يازاكي" في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.


ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة "يازاكي يوروب ليميتد"، وحضر مراسم التوقيع السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.


ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.


ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.


وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة "يازاكي" والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.


جدير بالذكر أن شركة "يازاكي" تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.

مجلس الوزراء محافظة الفيوم الهيئة العامة للاستثمار شركة يازاكي يازاكي تصنيع مكونات السيارات يوفر فرص عمل

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