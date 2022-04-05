عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء:الثقافة والفنون تشهدان حراكا إيجابيا واضحا باعتبارهما أدوات قوة مصر الناعمة

مدبولي
مدبولي

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الفعاليـات الثقافيـة التـي تـم تنفيـذها بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة من 3 إلى ۱٢ مارس ۲۰۲۲.

 وأكد رئيس الوزراء أن الثقافة والفنون تشهد حاليا حراكا إيجابيا واضحا، باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، لإثراء الحياة الثقافية لدى المواطنين.

 من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أنه في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافيـة، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمـع وتوصــيل الخدمات الثقافية والفنية لمستحقيها من أبناء الوطن، نجحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظتي قنـا وسـوهاج في إقامـة فعاليات ثقافية وفنية بالمحافظتين؛ لتجسيد فكرة السياحة الثقافية والفنية وللترويج للسياحة الداخليـة والخارجية.
      
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة الثقافة إلى إقامة الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس ۲۰۲۲، والذي حضـره حوالي ٢٠ ألف مشاهد على مدار الأيام الثلاثة، وتضمن المهرجان إقامة 3 حفلات غنائية أحياها عدد من كبار الفنانين وفناني الأوبرا.

 كما نوهت الوزيرة إلى افتتاح الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى ۱۰ مارس ۲۰۲۲ ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، والمهداة لروح الشـاعر أمل دنقل ونظمتها الهيئة المصـرية العامة للكتاب تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك بالمعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة في مختلف المجالات والسلاسل، إضافة إلى كتب مكتبة الأسـرة، بجانب عناوين عديدة في مختلف مجالات المعارف العامة والتاريخ الفرعوني وتاريخ المصريين وسـلسـلة التراث الشعبي والأطفال وسـلسـلة أدباء القرن ومختصرات تراثية.

 وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى إقامة الدورة الأولى لمهرجان "أبيدوس" للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى ١٢ مارس ۲۰۲۲، وحضـر المهرجان حوالي 10 آلاف مشـاهد على مدار ثلاثة أيام، وتضمن المهرجان 3 حفلات أحياها عدد من كبار الفنانين بمصاحبة الفرق الموسيقية، كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

بعد قرار رئيس الوزراء .. شروط وضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ترشيحاتنا

بوتشا تقلب الطاولة|المفاوضات مهددة وانسحاب روسيا يزيد تدفق الأسلحة ولن ينهي الحرب

العناني لـ"صدى البلد":توافق التعليم السياحي مع احتياجات سوق العمل عنصر أساسي لتطوير القطاع

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

رئيس الوزراء:الثقافة والفنون تشهدان حراكا إيجابيا واضحا باعتبارهما أدوات قوة مصر الناعمة

قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يصطدم بـ مازيمبي والمصري ضد نهضة بركان

محافظ الغربية يشكل لجانا لمواجهة ظاهرة الحمير المذبوحة في مصرف شوبر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

3 عصائر ممنوعة.. مرضى السكر والضغط يشربوا أيه في رمضان

ماذا قال كهربا عن علاقته بالأهلي وموسمياني والنساء؟ فيديو جراف

الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ