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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يصطدم بـ مازيمبي والمصري ضد نهضة بركان

صدى البلد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية التي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة، عن صدام ناري بين بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، بينما يواجه المصري نهضة بركان المغربي.

وجاءت قرعة الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية كالتالي:

سيبما  التنزاني - أورلاندو الجنوب الإفريقي

الاتحاد الليبي - الأهلي الليبي

بيراميدز - مازيمبي

المصري - نهضة بركان

 

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية:

استهل بيراميدز مشواره في الكونفدرالية بالتعادل سلبيا مع عزام يونايتد سلبيا في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز على الفريق التنزاني بهدف نظيف في القاهرة.

فاز بيراميدز على مانيما يونيون بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 “مكرر”، وحقق نفس النتيجة في لقاء الإياب.

وفي دور المجموعات فاز بيراميدز على أهلي طرابلس بهدف نظيف في الجولة، ثم فاز زاناكو بهدفين دون رد في الجولة الثانية، وهزم الصفاقسي بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ثم تعادل مع الصفاقسي  1- 1 في الجولة الرابعة.

سقط بيراميدز أمام أهلي طرابلس بهدف نظيف في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على زاناكو بهدف نظيف.

احتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى في ترتيب الكونفدرالية برصيد 13 نقطة، خلف أهلي طرابس متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

مشوار المصري في الكونفدرالية:

تعادل المصري مع نادي سلطة أوغندا سلبيا في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بهدف نظيف في لقاء الإياب.

خسر المصري البورسعيدي أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 32 “مكرر”، بينما فاز بهدف نظيف في لقاء العودة.

بدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية بالتعادل سلبيا مع القطن الكاميروني، ثم فاز على مازيمبي بهدفين دون رد في الجولة الجولة الثانية، وانتصر على أتوهو بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم كرر فوزه على أتوهو بهدف نظيف أيضا في الجولة الرابعة.

فاز المصري على القطن الكاميروني بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، ثم سقط أمام ماويمبي بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والأخيرة.

احتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي متصدر الترتيب بـ 11 نقطة.

 

 

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