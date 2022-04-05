العناني لـ"صدى البلد":توافق التعليم السياحي مع احتياجات سوق العمل عنصر أساسي لتطوير القطاع

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن توافق التعليم السياحي مع احتياجات سوق العمل عنصر أساسي في تطوير القطاع السياحي .

أوضح العناني لـ"صدى البلد" ، أن الاجتماع الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذى استضافته مصر ، ركزت جلساته على محور العنصر البشري، واصفه بأنه البطل الحقيقي وراء صناعة السياحة لصموده أمام الأزمات.

وأشار العناني ، الي أن عمليات التدريب يجب الا تتوقف على العاملين بالقطاع السياحي، وإنما تشمل المتعاملين مع السياحة أيضا مثل سائقي التاكسي والحنطور، لرفع الوعي السياحي لديهم .

وتابع وزير السياحة والآثار، أن تطوير المناهج والمحتوى التعليمي أو الاقسام الخاصة بالسياحة والفنادق ، ضرورة لتواكب متطلبات السوق .