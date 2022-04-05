عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

تعد عملية تتبع كميات الطعام التى نأكلها وأنواعها، وكذلك مراقبة حركتنا وأنشطتنا البدنية، من أكثر الطرق فعالية لفهم أجسامنا والبدء في اتباع نظام غذائي صحى خاصة في شهر رمضان الذى يعتبر فرصة مثالية لبدء حياة أكثر صحة.

وبحسب صحيفة Gulf News فإن هناك عدد من التطبيقات المجانية التى تساعد على تحقيق أهدافك للمحافظة على وزنك خلال شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك بعض الأشخاص الذين يضاعفون من كميات الطعام التى يتناولونها، ونعرض فيما يلى أفضل التطبيقات مجانية للمحافظة على الوزن في شهر رمضان:  
 
 

تطبيقات دينية علي الهاتف في رمضان .. إليك أبرزها

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022


تطبيق MyFitnessPal

MyFitnesspal Case Study – ADRIEL CHOO TUNG
 أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان 

يعد تطبيق MyFitnessPal وسيلة رائعة وخصوصية لتنظيم وجباتك والسعرات الحرارية التى تريدها على مدار اليوم حيث يساعدك  على تسجيل طعامك لبضعة أيام لفهم ما يحتاجه جسمك ، ثم البدء في التخلص من الأطعمة غير الجيدة التي لا تستحق السعرات الحرارية، مثل البيتزا والوجبات السريعة ، والتي تحتوي على 300 سعر حراري، ويأخذ التطبيق في الاعتبار طولك ووزنك وعمرك ويخبرك بالمقدار الذي تحتاج إلى تناوله يوميًا من أجل إنقاص الوزن وتنظيم السعرات.

 

تطبيق 7 Minute Workouts

7 minute workout
 أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان 

يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المثالية لأولئك الذين ليس لديهم وقت على الإطلاق، ولكنهم يرغبون في ممارسة تمرين سريع في يومهم المزدحم.

ويكون التمرين لمدة 7 دقائق فقط ويقدم مزيجًا رائعًا بين تمارين القلب التي لا تحتاج إلى معدات ، ولكنها ترفع معدل ضربات قلبك وتذكرك بأداء التمارين الرياضية كل يوم. 


تطبيق MotionTraxx

Motiontraxx
 أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان 


وهو تطبيق يصمم قائمة تشغيل مثالية للحركات التي تريدها، كما أنه يمنحك التدريب والتمارين المصممة لتجعلك تتعرق، كما يمكن تشغيل الموسيقى مع كثافة كل مرحلة من مراحل التمرين.

 

تطبيق Yoga Wake Up

yoga wake up
 أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان 

إذا قمت بتنزيل هذا التطبيق ، ستحصل على تسلسل لممارسة اليوجا مدته 10 دقائق في وقت الاستيقاظ، و كل تسلسل يختلف كل يوم، و في بعض الأحيان ، يكون التركيز أكثر على التأمل ، بينما يركز الآخرون أكثر على التمسك بالأوضاع وتحديد النوايا.

 

تطبيق Daily Workouts Fitness Trainer

Daily Workouts Fitness Trainer
 أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان 

وهو تطبيق مناسب تمامًا للأشخاص الذين يفضلون ممارسة التمارين في منازلهم، كما أنه مليء بأكثر من مائة تمرين بسيط يمكنك القيام بها بدون أي معدات أو صالة رياضية.

كما يمكنك اختيار أي جزء من الجسم تريد التركيز عليه ويمنحك تدريبات مخصصة من 5 إلى 10 دقائق أو تمرينات من 10 إلى 30 دقيقة إذا كنت تريد تمارين  الجسم بشكل كامل.
 

تتبع كميات الطعام المحافظة على وزنك شهر رمضان أفضل تطبيقات مجانية اتباع نظام غذائي صحي السعرات الحرارية Games Leisure

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يدعو لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي

الرئيس الأوكراني: روسيا ترتكب فظائع في المدن الأوكرانية.. وأدعو مجلس الأمن لمحاسبتها

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة بشأن استيراد السلع الأساسية

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

أفضل 5 تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

3 عصائر ممنوعة.. مرضى السكر والضغط يشربوا أيه في رمضان

ماذا قال كهربا عن علاقته بالأهلي وموسمياني والنساء؟ فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ