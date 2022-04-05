أفضل 5 تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

تعد عملية تتبع كميات الطعام التى نأكلها وأنواعها، وكذلك مراقبة حركتنا وأنشطتنا البدنية، من أكثر الطرق فعالية لفهم أجسامنا والبدء في اتباع نظام غذائي صحى خاصة في شهر رمضان الذى يعتبر فرصة مثالية لبدء حياة أكثر صحة.

وبحسب صحيفة Gulf News فإن هناك عدد من التطبيقات المجانية التى تساعد على تحقيق أهدافك للمحافظة على وزنك خلال شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك بعض الأشخاص الذين يضاعفون من كميات الطعام التى يتناولونها، ونعرض فيما يلى أفضل التطبيقات مجانية للمحافظة على الوزن في شهر رمضان:







تطبيق MyFitnessPal

أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

يعد تطبيق MyFitnessPal وسيلة رائعة وخصوصية لتنظيم وجباتك والسعرات الحرارية التى تريدها على مدار اليوم حيث يساعدك على تسجيل طعامك لبضعة أيام لفهم ما يحتاجه جسمك ، ثم البدء في التخلص من الأطعمة غير الجيدة التي لا تستحق السعرات الحرارية، مثل البيتزا والوجبات السريعة ، والتي تحتوي على 300 سعر حراري، ويأخذ التطبيق في الاعتبار طولك ووزنك وعمرك ويخبرك بالمقدار الذي تحتاج إلى تناوله يوميًا من أجل إنقاص الوزن وتنظيم السعرات.

تطبيق 7 Minute Workouts

أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المثالية لأولئك الذين ليس لديهم وقت على الإطلاق، ولكنهم يرغبون في ممارسة تمرين سريع في يومهم المزدحم.

ويكون التمرين لمدة 7 دقائق فقط ويقدم مزيجًا رائعًا بين تمارين القلب التي لا تحتاج إلى معدات ، ولكنها ترفع معدل ضربات قلبك وتذكرك بأداء التمارين الرياضية كل يوم.



تطبيق MotionTraxx

أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان



وهو تطبيق يصمم قائمة تشغيل مثالية للحركات التي تريدها، كما أنه يمنحك التدريب والتمارين المصممة لتجعلك تتعرق، كما يمكن تشغيل الموسيقى مع كثافة كل مرحلة من مراحل التمرين.

تطبيق Yoga Wake Up

أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

إذا قمت بتنزيل هذا التطبيق ، ستحصل على تسلسل لممارسة اليوجا مدته 10 دقائق في وقت الاستيقاظ، و كل تسلسل يختلف كل يوم، و في بعض الأحيان ، يكون التركيز أكثر على التأمل ، بينما يركز الآخرون أكثر على التمسك بالأوضاع وتحديد النوايا.

تطبيق Daily Workouts Fitness Trainer

أفضل تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

وهو تطبيق مناسب تمامًا للأشخاص الذين يفضلون ممارسة التمارين في منازلهم، كما أنه مليء بأكثر من مائة تمرين بسيط يمكنك القيام بها بدون أي معدات أو صالة رياضية.

كما يمكنك اختيار أي جزء من الجسم تريد التركيز عليه ويمنحك تدريبات مخصصة من 5 إلى 10 دقائق أو تمرينات من 10 إلى 30 دقيقة إذا كنت تريد تمارين الجسم بشكل كامل.

