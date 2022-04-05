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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرائد رمزي.. تفاصيل ظهور فاروق قاسم في مسلسل المشوار

فاروق قاسم
فاروق قاسم

ظهر الفنان الشاب فاروق قاسم في مسلسل المشوار بدور الرائد رمزي الذي يشارك في التحقيقات للبحث عن ورد وماهر (دينا الشربيني) و(محمد رمضان)، حيث تمكن من القبض على وجيه (أحمد كمال) للمتاجرة في الآثار، ليخوض مع أحمد مجدي رحلة بحث عن بقيّة المسروقات.

وقد كان لفاروق قاسم ظهور ط العام الماضي حيث قدم شخصية الإرهابي فارس في مسلسل الاختيار الجزء الثاني رجال الظل والتي حازت على إعجاب الجمهور.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

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فاروق قاسم مخرج ومونتير وممثل مصري درس المونتاج بالمعهد العالي للسينما، ويمتلك تجربتين في الإخراج السينمائي لفيلمين قصيرين إضافة لقيامه بمونتاج الفيلمين، تخرج من مركز الإبداع الفني قسم التمثيل، اشتهر على السوشيال ميديا عن طريق مشهد تمثيلي قصير ثم كان أول ظهور له بالدراما المصرية من خلال مسلسل "الاختيار ٢ - رجال الظل" في دور الإرهابي فارس.

 

بيومي فؤاد فاروق قاسم محمد رمضان محمد ياسين مسلسل الاختيار

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