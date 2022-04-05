للخلاف على تحميل الركاب.. سائق يتخلص من زميله داخل موقف بالدقهلية

لقي سائق مصرعه علي يد زميله بسبب الخلاف بينهما علي أولوية تحميل الركاب من موقف قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وجرى نقل المجني عليه الي المستشفي العام الجديد الدولي حيث توفي متأثرًا باصابته، وسلم الجاني نفسه فور علمه بوفاة المجني عليه الي مركز الشرطة.

تلقي مدير امن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بين السائقين بموقف قرية الكفر الجديد دائرة المركز ووجود مصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان الحادث وتبين اصابة "نايف الهواري"، سائق، وجرى نقله الي المستشفي العام الجديد "الدولي" وتوفي عقب وصوله .

وبسؤال شهود الواقعة اكدوا حدوث مشاجرة بين المجني علية وسائق اخر يدعي " علي . ر.ا" بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب من الموقف فقام الاخير بضرب المجني عليه بمفتاح تغيير عجلات السيارة علي راسه فتسبب في اصابته التي أودت بحياته.

وفي وقت لاحق قام الجاني بتسليم نفسه فور علمه بوفاة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.