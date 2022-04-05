تضامن النواب: توفير شقق بالإيجار دعم جديد من الرئاسة للمقبلين على الزواج

أيدت رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

100 ألف شقة إيجار مجهزة ومفروشة

وأكدت “رضوي” لـ"صدي البلد"، أن الوحدات السكنية التى وجه بإتاحتها الرئيس السيسي تأتي ضمن المبادرة التي أعلن عنها من قبل بشأن بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن ودعمه والمبادرات الرئاسية المختلفة الأخيرة خير دليل التى كان أبرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها فهذه لمسات رائعة للرئيس السيسى جميعها تصب فى صالح المواطن وخصوصا المقبلين على الزواج فهى تستهدف تقديم الخدمة اللازمة له التى يستطيع من خلالها عيش حياة كريمة بأسعار مخفضة.

وتابعت حديثها قائلة: "إن بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة يعتبر بمثابة دعم جديد من الرئيس السيسى للمقبلين علي الزواج".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس الأخيرة تعتبر بمثابة بشرى سارة للمقبلين على الزواج فحال دراسة المبادرة وإطلاقها سوف يستطيع الشاب الحصول على شقة مفروشة بالإيجار المخفض يستطيع من خلالها العيش بعيدا عن شقق الإيجار التى يتم إعلانها بأسعار مبالغ فيها وسوف يتم تسليم المقبلين على الزواج هذه الشقق المفروشة حال تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما تابع الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلاً عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة.