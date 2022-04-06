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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى بطلان مادتين فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

صدى البلد

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تاجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 / 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 76 لسنة 41 دستورية مقامة من باسم بن عدنان بن جلال أبو الفرج.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 / 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه .

ولمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب . ثانيا : القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى . 

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