تأجيل دعوى بطلان مادتين فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تاجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 / 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 76 لسنة 41 دستورية مقامة من باسم بن عدنان بن جلال أبو الفرج.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 / 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه .

ولمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب . ثانيا : القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .