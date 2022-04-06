الاختيار 3 الحلقة 4.. مكتب الإرشاد يتآمر ضد النائب العام.. والرئيس السيسي يرفض خداع المصريين

عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، التي كشفت العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد.

الرئيس السيسي يعارض الإخوان

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 معاناة الشعب المصري مع أزمة انقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة وطالب حكومة الإخوان بضرورة مصارحة الشعب الذي عانى كثيرا ومواجهة المطالب الفئوية التي أنهكت البلد.

ورفض الرئيس السيسي اقتراحات وزراء الإخوان بخداع الشعب، وقال في كلمته أثناء توليه منصب وزير الدفاع إنهم يجب أن يشاركوا الشعب بكافة التفاصيل لكي يتحمل كافة التحديات، ويشاركهم في الحلول، بعدما أصبحت التحديات أكبر من البلد.

إقالة النائب العام

وخلال الحلقة قام خيرت الشاطر بالتخطيط مع محمد مرسي لإقامة النائب العام وسط غضب شعبي كبير ودعم من أنصار الجماعة الإرهابية.

وشهدت الحلقة ٤ من مسلسل الاختيار ٣ اتجاه عدد من المصريين للتفكير في الهجرة بسبب الضغوط الاقتصادية والطائفية، فضلا عن تصدير أعضاء الجماعة وأنصارها في المناصب القيادية بالدولة.

مرسي ومكتب الإرشاد

وشهدت الحلقة تراجع محمد مرسي وجماعته عن قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود بعد رفضه تسلم منصب سفير خارج مصر، بعد التظاهرات ودعم القضاة له ضد ترصد الجماعة ومكتب الإرشاد.

وظهر في الحلقة الرابعة من الاختيار 3 مكتب الإرشاد أثناء تباحثهم في أمر النائب العام بعد فشل مخططهم لعزله، واقترح خيرت الشاطر خروج مجموعات نوعية تابعة لهم تترصد للمحتجين قائلا:" اللي هيشيلها هما فلول النظام السابق وبلطجية رجال الأعمال".

وتحدث محمد مرسي مع معاونه وحلقة الوصل بينه وبين مكتب الإرشاد عقب أزمة النائب العام قائلا: "قرارات مكتب الإرشاد المتهورة تؤثر على قوة الرئاسة.. بلغهم يدرسوا القرارات جيدا".

المرشد العام وأبو الفتوح

كما جاء في الحلقة إذاعة تسجيل للمرشد العام محمد بديع أثناء حديثه عن عبد المنعم أبو الفتوح، وخلافه معه بعد انفصال الأخير عن الجماعة، ورفضه عدم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغم عرضهم عليه عدد من المناصب الخاصة بمهنة الطب.

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.