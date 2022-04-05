خالد مرتجى : انتخابات الأهلى الماضية كانت الأصعب .. والعامري فاروق وقف بجانبي

أكد خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى أن انتخابات القلعة الحمراء الماضية كانت الأصعب فى حياتى وهناك العديد من المواقف تثبت هذا الأمر .

واضاف خالد مرتجى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، دائما أعمل بمبدأ الأهلى فوق الجميع و اتربيت على هذا الأمر منذ الصغر ولا أرغب فى التداخل فى صراعات مع أحد و كنت أرغب فى التواجد بمنصب النائب ولكن عندما تطالب منى التواجد فى منصب أمين الصندوق لم أرفض .

وأشار أمين صندوق النادى الأهلى أن العامرى فاروق نائب رئيس النادى وقف بجانبه فى انتخابات القلعة الحمراء الماضية .

وأوضح خالد مرتجى أنه قام بتوزيع الدعاية الخاصة خلال الانتخابات برفقة شقيقة هشام العامرى .