طارق قنديل: نختلف دائما في الآراء داخل الأهلي لكن مصلحة النادي أولا

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن هناك اختلافات بين أعضاء مجلس الإدارة فى الآراء باجتماعات المجلس ولكن فى مصلحة النادى .

وأضاف طارق قنديل خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه يعتز بتواجده فى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب .

على جانب آخر .. أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي.

كما وضعت القرعة الفائز من لقاء الأهلي والرجاء المغربي، في مواجهة الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط .

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.