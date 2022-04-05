عامر حسين: حسم ملف تجديد عقد كيروش الأحد المقبل

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أنه سوف تقام جلسة يوم الاحد بين البرتغالى كارلوس كيروش و جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات لحسم ملف تجديد التعاقد معه .

وأوضح عامر حسين خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان مع الإعلامى محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه لابد من وضع بعض الشروط فى تجديد التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش بحصد البطولات قائلا " لابد من ربط تجديد التعاقد بحصد البطولات وليس ببناء فريق فقط ".

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال رغم كل التجاوزات التى حدثت فى داكار .

وأوضح عامر حسين هناك عقوبات سوف تقع على الاتحاد السنغالى و لكن لم يتم إعادة المباراة.

