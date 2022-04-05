شوقي علام: يجوز إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم إخراج زكاة الفطر لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يجوز إخراجها إلى كل مشروعات المبادرة.

أشار شوقي علام عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن مصارف الزكاة التي وردت في القرآن الكريم ثمانية، وهي: " الفقير، المسكين، عامل الزكاة، المؤلفة قلوبهم، فك الرقاب، الغارمين، في سبيل.



وأضاف أن الذي بقي من مصارف الزكاة 6 باعتبار أن المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب لم يعد موجودين، لافتًا إلى أن الجانب الملاحظ في مصارف الزكاة المتبقيين هي "الحاجة" وجميعها فردية، مؤكدًا أن مشروع "حياة كريمة" هو في صلب الفقر والمسكنة ويجوز إخراج الزكاة فيه بكل تفاصيله.

