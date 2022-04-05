خالد مرتجي يوجه رسالة إلى الدرندلي: أتمنى لك التوفيق

وجه خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى رسالة إلى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة المصرى حاليا و أمين صندوق النادى الأسبق خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة قائلا " اتمنالك التوفيق فى المنصب الجديد واتمنى الارتقاء بالكرة المصرية في منصبه الجديد .

على جانب أخر .. أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة، عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي.

كما وضعت القرعة الفائز من لقاء الأهلي والرجاء المغربي، في مواجهة الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد10 نقاط .

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.