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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة عن العلاقة بين الرشوة وقتل النفس: مصيبة يجب محاربتها

د على جمعة
د على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله فصل من الآية العاشرة بسورة النساء قضية المواريث، مؤكدًا أن بنائها جاء مراعاة للخصائص والوظائف والمراكز القانونية التي كلف الله به الخلق؛ وهي التي بني عليها نظام الميراث.


وأضاف علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال من النساء «الرجل رجل والمرأة امرأة؛ ولكل منهما هدف ووظيفة تتماشى مع الوظائف الخلقية لكل منهم».

وتابع علي جمعة أن الله أمر بإنشاء المجتمع (الرجل والمرأة)؛ لذلك قال انكحوهن خارج نطاق الزنا والانحراف، لافتًا إلى أن المرأة لها حقوق وقد تكون هي الطرف الضعيف في هذه المعادلة لأنها تحمل وتلد وترعى الأطفال؛ فالله خلقها من أجل العمارة.


وأكد  علي جمعة أن كل هذه الأمور تجعلنا نرعى المرأة رعاية كاملة؛ فلها حق النفقة والمسكن وحق الحضانة وهي حقوق وصلت لدرجة الواجبات؛ فالحضانة من شأن المرأة ولا يجوز تنازلها عن هذا الحق؛ وهو ما يرفضه القاضي إذا ما تنازلت الزوجة عنه.

وأوضح علي جمعة  أنه فيما يخص الرشوة؛ أكد أنها داءً اجتماعيًا يجب محاربته «الرشوة فيها قتل للنفس التي تلوم صاحبها»؛ ولذلك يجب أن نحمل القتل هنا على معناه الصحيح؛ لأن الله نهانا عن قتل النفس، ويجب أن نحمله على المعنى المجازي أيضًا؛ وهو أمر أجازه العلماء.

 

 

 

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