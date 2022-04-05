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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

وصلت لمرحلة التحلل.. أهالي أرض اللواء يشكون من تراكم القمامة

صدى البلد

قال أهالي منطقة كوبري أرض اللواء بالجيزة إن تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية أمام البيوت، أصاهم بالأمراض.


وأضاف محمود صبحي أحد سكان المنطقة فى رسالة بعث بها لخدمة القراء “بين الناس” على موقع صدى البلد: تتراكم القمامة في المنطقة ووصلت لمرحلة التحلل نتيجة تركها لمدة طويلة في الجو الحار، وتؤثر سلبا على صحة أولادنا.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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