وصلت لمرحلة التحلل.. أهالي أرض اللواء يشكون من تراكم القمامة

قال أهالي منطقة كوبري أرض اللواء بالجيزة إن تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية أمام البيوت، أصاهم بالأمراض.



وأضاف محمود صبحي أحد سكان المنطقة فى رسالة بعث بها لخدمة القراء “بين الناس” على موقع صدى البلد: تتراكم القمامة في المنطقة ووصلت لمرحلة التحلل نتيجة تركها لمدة طويلة في الجو الحار، وتؤثر سلبا على صحة أولادنا.



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