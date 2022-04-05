برلماني: حصد القاهرة المركز الأول إفريقيا في مؤشر المدن العالمي مكسب للسياحة

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن تصدر القاهرة ومجيئها في المركز الأول إفريقيا في مؤشر مدن الأعمال، انعكاس لحجم التنمية والتطور، التي تشهده البلاد على يد الرئيس السيسي.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات له اليوم، أن القاهرة الأولى افريقيا في مؤشر المدن العالمي فيما يخص أداء وممارسة الأعمال وبناءًا على أربعة محاور هامة هي الاقتصاد والمجتمع والمناخ العام للأعمال، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا وعلى مستوى الطبيعة الخلابة.

ونوه النائب طارق عبد الهادي، بأن القاهرة سبقت كل الدول الأفريقية والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب وغيرهم والذين جاءوا في الترتيب بعد القاهرة في المؤشر، لافتا إلى أن تصدر العاصمة القاهرة مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022، والذي رصد قائمة أعلى 8 مدن إفريقية، على مؤشر مدن الأعمال، إنجاز حقيقي يحسب للقيادة المصرية، التي لم تتوانى عن بذل مجهودات مضاعفة لتطوير القاهرة وأحيائها واستكمال خدماتها ومبانيها وآثارها الخالدة.

واختتم نائب الشيوخ، بالتأكيد على أن تصدر العاصمة القاهرة مؤشر مدن الأعمال العالمي أفريقيا، مكسب جديد للسياحة المصرية، يضيف إليها وإلى جاذبية المواقع السياحية المصرية.