حياة كريمة يوفر سيارة لـ شاب لمساعدته في مشروعه الخاص.. فيديو

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" حلقة اليوم، لمساعدة شاب يدعى عبد الرحمن ويقوم ببيع سندوتشات في الشارع.

وقال عبد الرحمن: "أنا واقف ببيع سندوتشات منذ عام 2019 وأنا في كلية تجارة جامعة الأزهر، وكنت بشتغل منذ أن كنت في الصف الثالث الابتدائي عشان اوفر فلوس الدراسة والكتب".

وأضاف عبد الرحمن: "من صغري عايز أكون رجل أعمال وعملت فكرة بيع السندويتش حتى لو المكسب قليل".



وقام مقدم برنامج “حياة كريمة” بشراء كل السندوتشات من عبد الرحمن مع تركها له كي يكون المكسب مضاعف له، ووفر سيارة لـ عبد الرحمن، كي تساعده في مشروعه الخاص ويتنقل بها.