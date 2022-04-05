عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة يوفر سيارة لـ شاب لمساعدته في مشروعه الخاص.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" حلقة اليوم، لمساعدة شاب يدعى عبد الرحمن ويقوم ببيع سندوتشات في الشارع.

 

وقال عبد الرحمن: "أنا واقف ببيع سندوتشات منذ عام 2019 وأنا في كلية تجارة  جامعة الأزهر، وكنت بشتغل منذ أن كنت في الصف الثالث الابتدائي عشان اوفر فلوس الدراسة والكتب".

 

وأضاف عبد الرحمن: "من صغري عايز أكون رجل أعمال وعملت فكرة بيع السندويتش حتى لو المكسب قليل".


وقام مقدم برنامج “حياة كريمة” بشراء كل السندوتشات من عبد الرحمن مع تركها له كي يكون المكسب مضاعف له، ووفر سيارة لـ عبد الرحمن، كي تساعده في مشروعه الخاص ويتنقل بها.

حياة كريمة شاب مشروع اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

بوتين يتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية حال تأميم شركات روسية في الغرب

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب رابع أيام رمضان

البنتاجون: ندرب الجيش الأوكراني على السلاح في أمريكا

دول الغرب تجمد 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لـ روسيا

نونيز يقود تشكيل بنفيكا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد السيدة نفيسة رابع أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

بعد طبيب الكركمين.. القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية في تجارة الوهم

رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

فيديو

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ