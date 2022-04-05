حسام البدري عن محاولة اغتياله في ليبيا: الموضوع مفهوش هزار.. فيديو

كشف حسام البدري كواليس تعرضه للاغتيال في ليبيا، ورفضه استكمال عقد التدريب، قائلا إنه تعرض للضرب بالرصاص ورفض استكمال العقد.

وأضاف حسام البدري: "الموضوع مفهوش هزار.. كنت ماسك أهلي طرابلس ورجعت النادي بعد ما كسبنا.. والرصاص جه في زجاج عربيتي".

وتابع حسام البدري، خلال برنامج "العرافة"، على فضائية "المحور": "بنزل الشارع وبشوف جماهير النادي الأهلي بيحبوني إزاي.. وبشوف تقدير الناس ليا.. ولما سبت الأهلي جالي عرض، والأهلي شاف أن مينفعش أروح حتة منافسة وأنا متوقعتش صح".

وفي سيتق آخر، قال حسام البدري، إن البعض قام بانتقاده بشكل كبير، منهم رضا عبد العال الذي انتقده وقال إنه: "بياكل عيش" بسبب عدم لعب مباريات ودية، بعد التعادل مع الجابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر.