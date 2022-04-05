أحمد سلامة: والدي كان سندي الوحيد ووفاته غيرت حياتي

كشف الفنان أحمد سلامة، عن كواليس وأسرار عن حياته الشخصية لاول مرة، قائلا : «والدي كان صديقي الوحيد وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد».

وأضاف أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: «والدي لم يرفض دخولي الوسط الفني، ولكنه رفض دخولي معهد أكاديمية الفنون وكانت وجهة نظرة أن مهنة التمثيل تتعرض لإخفاقات تحتاج حينها لعمل أو مهنة اخرى تعتمد عليها، والتحقت بكلية الحقوق لتلبية رغبته وتركتها بعد وفاته».

وأكمل أحمد سلامة: «طفولتي كانت شقية وسعيدة ومشاغبة وبتاع بنات، فأنا من السيدة زينب ولعبت كثيرا في الشارع ودخلت الوسط الفني في سن مبكر جدا».