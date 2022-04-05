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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد سلامة ينفي عدم حضور زملائه من الوسط الفني عزاء شقيقته

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة

نفى الفنان أحمد سلامة ما تم تداوله بشأن عدم حضور زملائه من الوسط الفني لعزاء شقيقته الكبرى، موضحا أن هذا الأمر ليس صحيحا.

وقال أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الكلام دا مش حقيقي، يمكن المقصود أنه محضروش الجنازة والدفنة، لكن في العزاء كل الناس كانت موجودة طبعا"، موضحا أن شقيقته الراحلة كانت "في مقام والدته ولها الفضل الكبير في حياته".

وتابع: "أختي مكانتش شخصية عامة، والموضوع حصل بسرعة، ويمكن عشان كده محضروش الجنازة، لكن العزاء كل الناس كانت موجودة".

الفنان أحمد سلامة .. ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.
أحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات .
وبدأ حياته الفنية أثناء حقبة السبعينات وظل حتى مطلع التسعينات يعمل بنشاط في السينما، ومن أفلامه خلال هذه الفترة (اسكندرية ليه، احنا بتوع الأوتوبيس، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة وشياطين إلي لأبد ، والكداب ).  
وفي الثمانينات شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "لست شيطانا ولا ملاكا"، فيلم "الأبالسة"، فيلم "حدوتة مصرية"، مسلسل "أبواب المدينة" الجزء الثاني، فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، فيلم "ملائكة الشوارع"،
ومع قدوم التسعينات توجه أحمد سلامة للعمل في الدراما التليفزيونية لتقل مشاركاته السينمائية منذ ذلك الحين، وركز أكثر في الأدوار الدرامية وتعددت الشخصيات التي مثلها ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: (ذئاب الجبل، لن اعيش في جلباب أبي، للعدالة وجوه كثيرة، عفاريت السيالة، لا أحد ينام في الاسكندرية) والعديد من الأعمال الدرامية .
وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن إستمر زواجه الأخير منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.
 

الفنان أحمد سلامة توك شو أحمد سلامة برنامج خط أحمر

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