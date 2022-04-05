"مستقبل وطن" يواصل فعالياته وأنشطته الخدمية في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء.

وجاءت فعاليات الحزب كالأتي:_

في محافظة أسيوط:

افتتحت أمانة مركز منفلوط، معرضاً لبيع مستلزمات المواد الغذائية واللحوم والخضروات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومحاربة الغلاء، ويضم المعرض منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وياميش رمضان، لافتاً إلي إنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق الخارجية، ومن جانب أخر، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، الإعلان عن المسابقة الرمضانية الكبري "نفحات رمضانية/ أسرة قرانية"، وتتضمن حفظ الأسرة للقرآن الكريم "كاملاً- نصفه- ربعه"، للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، وذلك تحت إشراف لجنة من مديرية أوقاف المحافظة، علي أن يكون أخر موعد للتقديم يوم 20 رمضان 1443 هجرياً

وفي محافظة الجيزة:

وفرت أمانة مركز أبو النمرس، سيارات متنقلة، لبيع المواد السلع الغذائية المخفضة، ضمن مبادرة "أهلا رمضان"، لتجوب السيارات شوارع القري بالمركز وخاصة منيل شيحة، وتضم المعروضات داخل السيارات، السكر بـ9 جنيهات، والأرز بـ9 جنيهات، وذلك لرفع المعاناة والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلي قيام الأمانة بتوزيع كراتين المساعدات الغذائية العينية، علي المواطنين في قري طموه وترسا، بمناسبة شهر رمضان، وعلي صعيد أخر، وزعت أمانة مركز الوراق 300 كرتونة من المساعدات الغذائية العينية المتنوعة، علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً داخل المركز، وذلك لإدخال الفرحة والبسمة علي وجوه علي أهالينا، وفي الوقت نفسه، دعم عضوين أمانة الحزب بالمحافظة، بتجهيز وجبات الإفطار علي الصائمين، لتوزيعهم علي المارة وعمال اليومية والأيتام، في طريق سقارة السياحي والحرانية خلال آذان المغرب، وفي الوقت نفسه،ـ واصلت أمانة مركز أوسيم، توزيع شنط المساعدات الغذائية العينية علي أهالي قري شنباري، لافتا أن سيتم توزيع شنط خلال شهر رمضان بمنازل الأسر الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة دمياط:

نظمت أمانة مركز فارسكور، احتفالية كبري لتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات في مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث كرم مدرسة محمد عبد العال العيوطي الإعدادية المشتركة بمناسبة الفوز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة وصعود المدرسة في المسابقة، وخلال الحفل قدم الجوائز العينية وشهادات التقدير .

وفي محافظة شمال سيناء:

قامت أمانة مدينة الشيخ زويد، بتوزيع مساعدات غذائية عينية ولحوم بلدي علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً، وخاصة قرية الغراء، والقري المجاورة، وذلك لتقديم يد العون والمساندة لأهالينا في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وكان قد أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً "أهلاً رمضان" لبيع السلع الضرورية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار واستعدادا لشهر رمضان المبارك، ويشمل كل مستلزمات شهر رمضان المبارك بالإضافة للخضروات والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن، وشهد المعرض إقبال كبير في اليوم الأول، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الحزب لخدمة مستحقي الدعم من أهالي شمال سيناء.

وفي محافظة الغربية:

تقيم أمانة مركز السنطة، الدورة الرمضانية لكرة القدم، غدا الأربعاء، بملعب يلا كورة، تحت إدارة الوحدة الحزبية بمسهلة الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث أن هذه الخطوة تأتي لتفعيل التواصل بين الشباب وتعزيز الجوانب المختلفة مثل الجانب الاجتماعي والترفيهي والرياضي.

وفي محافظة الفيوم:

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع كرتونة المساعدات الغذائية العينية، التي تحتوي علي السلع الغذائية، وذلك علي المستحقين من أهالينا في بندر ثاني الفيوم وتم التوزيع في حي السلخانة والحاكورة وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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