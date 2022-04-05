بعد ظهورها مع رامز جلال .. تعرف على سيارة هنا الزاهد الكلاسيكية

ظهرت الفنانة هنا الزاهد ، اليوم كضحية ببرنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام ٢٠٢٢ .

ببرنامج رامز موفي ستار

كانت الفنانة هنا الزاهد قد أثارت الجدل منذ فترة ، بعد شاركتها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود وشورت أسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار ، و حذاء رياضيا باللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة .

ببرنامج رامز موفي ستار

وكان الملفت للنظر السيارة التي ظهرت مع الفنانة هنا الزاهد ، والتى تضم نمر مرورية تحمل حرفين " ب ط " مما أثار دهشة بعض جمهورها ، ولكن السيارة فى حد ذاتها هى ما لفتت الأنظار، والتى تأتى ضمن فئة السيارات الكلاسيكية من نوع فورد موستنج موديل 1966 .

هنا الزاهد

و تمتلك سيارة فورد موستانج موديل 1966 محرك 3,273،6 سم مكعب سداسي الأسطوانات مع علبة تروس أوتوماتيكية. فورد موستانج موديل 1966 مع خياشيم مميزة بين الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية. الطلاء الأحمر الخمري الجميل رائع مع كل تفاصيل الكروم الجميلة .

فورد موستنج موديل 1966

بالاضافة الى ان السيارة فورد موستنج موديل 1966 ، تضم عجلات 14 بوصة ، و أنوار للضباب ، و تكييف ، و مشغل أقراص ، و كراسي جلد ، و اقفال كهربائية ، و نوافذ إلكترونية ، و نظام صوت ممتاز ، و راديو ، و مزايا أمان تتضمن مكابح ABS ، و وسائد هوائية ، و دفع خلفي ، و نوافذ مخفية .

فورد موستنج موديل 1966

اما عن سعر السيارة فورد موستنج موديل 1966 ، فتاتى بـ 16 الف دولار اى ما يعادل بقرابة 300 الف جنيه مصرى .