طارق الشناوي:“الإختيار3” مسلسل استثنائي بكل المقاييس..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، أن مسلسلات رمضان هذا العام أغلبها مميزة، وبتشد المشاهد بدرجة كبيرة، مؤكدا أن هناك أكثر من 10 أعمال بتجذب العقل والقلب.

وأضاف طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه “خلال السنوات السابقة، كان هناك نقطة ضعف فى الأعمال الكوميدية وكان هناك تعثر في الدراما التليفزيونية، ولكن هذا العام هناك ما يقرب من 4 أعمال كوميدية اتعملت بجدية ومتميزة”.

وتابع طارق الشناوي، أن “الإختيار3” هو مسلسل استثنائي بكل المقاييس، مؤكدا أن 95% من الشعب المصري يتذكر تلك الأحداث ، وأعظم ما في هذا العمل أنه دائما لديه جانب توفيقي".

وأشار الناقد الفني إلى أن الفنان عبد العزيز مخيون، والذي قام بأداء دور المرشد، لديه ذاكرة ابداعية ولديه أفكارا متميزة وخصبه".

