صندوق هدايا ينهي لغزا محيرا عمره 20 عاما بجامعة كامبريدج.. فيديو

عرضت قناة "العربية" فيديو يوضح إنهاء صندوق هدايا للغز محير عمره 20 عاما بجامعة كامبريدج ، لافتا إلي أن داخل الصندوق يوجد هدايا من مجهول ومكتب في احد الهدايا عبارة " أمينة المكتبة ..عيد فصح سعيد " .

وأضاف الفيديو أن هناك مفكرتين للعالم البريطاني تشارلز داروين تعودان بطريقة غامضة إلي جامعة " كامبريدج" بعد 20 عاما من الإبلاغ عن فقدهما ، لافتا إلي أن المفكرتان تعرفان باسم " دفاتر التحويل " .

وأوضح الفيديو أن المفكرتين يعرفان باسم " دفاتر التحويل " لان داروين وضع فيهما نظرية التحول للمرة الأولي وتحتوي أحداهما علي رسم تخطيطي لشجرة الحياه وثقها العالم مع عدة أفكار في العام 1837 بعد رحلة حول العالم للبحث عن اصل الأشياء .