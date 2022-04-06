العقاري المصري: إصدار النقود يتم وفق قيود وحسابات معروفة| شاهد

قال وليد ناجي ، نائب رئيس البنك العقاري المصري ، إن طباعة البنك لعملات بنكنوت جديدة لا تعني أنها تطبع رصيد مالي جديد ، موضحا : " ده أي كلام ومحدش عنده المعلومات دي غير البنك المركزي والورق الجديد ده طبيعي " .

وأضاف وليد ناجي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " لقمة عيش " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن اصدار النقود يتم وفق قيود وحسابات معروفة ، ولا يتعدى نمو الدولة ، ويتوافق مع نمو الاقتصاد .

وتابع " ناجي " : محدش بيطبع نقود أكثر من احتياجه الممثل لمعدل الاقتصاد ، والبنك المركزي همه الأول والأخير الاقتصاد .