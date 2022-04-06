عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. السبت.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".. 19 أبريل.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بمكتب رعاية المبعوثين عين شمس

صدى البلد


 


نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


السبت.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".

 

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 . 


آخر موعد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس..غدا

 


نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لشرح طريقة عمل الالتماس والسداد الإلكتروني، وأتاحت رابطا له ليتمكن الطلاب من مشاهدته؛ من خلال هذا اللينك اضغط هنا .


جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.. 10 أبريل

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية و  بالتعاون مع كلية التمريض و المعهد الفني للتمريض و ذلك علي دورتين تدريبيتين .

 

19 ابريل.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بـ مكتب رعاية المبعوثين عين شمس


ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس IELTS “.

 

احصل على فرصة للحصول للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى أثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6-4-2022

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوجين؟ اعرف آراء الفقهاء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة ومجمع الصيدليات

القاهرة التكنولوجية تتعاون مع جامعة فلوريدا وتشارك في نهائي رالي السيارات الكهربائية

أخبار التعليم.. لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ.. الأعلى للجامعات: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

رئيس جامعة أسيوط يعتمد ثاني أكبر حركة ترقيات تستهدف 6500 موظف

الفريق المصري المشارك بمعرض جنيف للاختراعات يحصد الميداليات الذهب والفضة والبرونزية

جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة بأسيوط المشاركين في ملتقى السمبزيوم

جامعة أسيوط تعلن فوز طلاب هندسة بالمركز السابع عالمياً فى مسابقة أمريكية

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه

ترشيحاتنا

تسجيل هزتين أرضيتين فى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

أخبار السيارات| اعرف قصة سيارة أحمد عز فى مسلسل الاختيار 3.. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023.. هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

موعد أذان المغرب اليوم الخامس من رمضان

أخبار الرياضة.. مكالمة كيروش مع فيريرا تكشف مستقبل البرتغالي مع المنتخب.. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

100 ألف جنيه قابلة للزيادة .. تعرف على تأمين حوادث النقل السريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ