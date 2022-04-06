أخبار التعليم.. السبت.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".. 19 أبريل.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بمكتب رعاية المبعوثين عين شمس







نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



السبت.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .



آخر موعد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس..غدا



نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لشرح طريقة عمل الالتماس والسداد الإلكتروني، وأتاحت رابطا له ليتمكن الطلاب من مشاهدته؛ من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.. 10 أبريل

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية و بالتعاون مع كلية التمريض و المعهد الفني للتمريض و ذلك علي دورتين تدريبيتين .

19 ابريل.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بـ مكتب رعاية المبعوثين عين شمس



ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس IELTS “.

احصل على فرصة للحصول للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى أثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.