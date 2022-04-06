أحمد موسى: بديع نصح أبو الفتوح بعدم خوض الانتخابات والترشح نقيبا للأطباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد بديع مرشد الجماعة نصح عبد المنعم أبو الفتوح عدم الترشح للانتخابات، والترشح على مقعد نقيب الأطباء، ولكن أبو الفتوح رفض.



وأشار موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: « محدش كان أمن على نفسه في مصر في عهد الإخوان»، لافتا أن المصريين كانوا يكرهون محمد مرسي وقت حكمه لدرجة أن بعض المصريين قاموا بمهاجمته في مسجد بالتجمع الخامس وجرى حافيا قبل ان يضربوه.

أكد موسى، أن عبد المنعم ابو الفتوح واحد من اخطر اعضاء الارهابية، وانفصال عبد المنعم أبو الفتوح عن الإخوان كان مناورة من الجماعة الإرهابية، قائلا: «أبو الفتوح كان يتلون مثل الحرباء وعلى كل الأشكال».



وتابع موسى: «لو كان أبو الفتوح مكان مرسي لعلق المشانق في ميدان التحرير، لأنه كان أخطر واحد فيهم.. وهذا سر الخلاف بينه وبين خيرت الشاطر».