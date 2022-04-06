أحمد موسى: القائمون على «الاختيار 3» حققوا المعادلة الصعبة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشهد الضابط زكريا في مسلسل «الاختيار 3» حينما أخبر الضابط شوكت، رفيقه في الأمن الوطني، عن خلية مدينة نصر التي يتزعمها كريم بديوي؛ طالبًا منه ضرورة مداهمة هذه الخلية لما تمثله من خطورة أمنية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك ضابط تقاعس عن واجبه الوطني وكان سلبيًا، مؤكدًا أنه لابد من عرض الصورة بشكل واضح؛ حيث كان هناك ضابط سلبي، بينما كان هناك عشرات الضباط الذين أكدوا على أنهم لن يتخلوا عن مصر، مقدمًا التحية للقائمين على هذا المسلسل لتحقيق المعادلة الصعبة «والأجهزة الأمنية بشر».

وتابع أن ضباط الأمن الوطني لا يذهبون لمنازلهم؛ كون مصر عندهم أغلى من أي شيء، وهو ما ظهر في جملة أحد ضباط الأمن الوطني للضابط زكريا التي قال له فيها: «مش هنسيب البلد دي تضيع يا زكريا».