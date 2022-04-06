عبد المجيد محمود: الاختيار 3 تسجيل حقيقي لأحداث واقعية شهدتها مصر.. فيديو

قال النائب العام السابق عبد المجيد محمود، إن مسلسل الاختيار 3 يعد تسجيلًا حقيقيَا للأحداث الواقعية التي شهدت مصر، وهذا العمل الدرامي ترجم الواقع.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاختيار 3، من الدراما الواقعية التي تربط الناس بالأحداث الحقيقية، حيث لا يحوي زيف.



ولفت النائب العام السابق عبد المجيد محمود، إلى أن حلقة اليوم من الاختيار 3 برهنت على الخواء الذي كانت تتميز به عقول جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإخواني آخره يبيع في سوبر ماركت أو يدير ملجأ أيتام وليس يدير بلد، وهذا كما اتضح في مسلسل الاختيار 3.



وأتم أن رجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام لما يمثله من النيل من استقلال القضاء، موضحًا أن تقدير الإخوان للمشهد غير صحيح.



واستطرد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة.



وأضاف النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر هو الذي كان متحكمًا في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.



وأشار أنه رفض مقابلة محمد مرسي خلال توليه حكم مصر، وتمسك بموقفه، حيث إن عبود الزمر قاد مظاهرة للإخوان أمام دار القضاء العالي حاملة أعلام القاعدة.



وأكمل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن مصطفى بكري، كان يعلم مسبقا بالإعلان الدستور المكمل الذي أصدره مرسي، لتحصين قراراته وإعفاء النائب العام من منصبه.



واختتم النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن مسلسل الاختيار 3 مفخرة للفن المصري ويعتبر دراما ناجحة بكل عناصرها.

