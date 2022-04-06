عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المجيد محمود: الاختيار 3 تسجيل حقيقي لأحداث واقعية شهدتها مصر.. فيديو

عبد المجيد محمود
عبد المجيد محمود

قال النائب العام السابق عبد المجيد محمود، إن مسلسل الاختيار 3 يعد تسجيلًا حقيقيَا للأحداث الواقعية التي شهدت مصر، وهذا العمل الدرامي ترجم الواقع.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاختيار 3، من الدراما الواقعية التي تربط الناس بالأحداث الحقيقية، حيث لا يحوي زيف.


ولفت النائب العام السابق عبد المجيد محمود، إلى أن حلقة اليوم من الاختيار 3 برهنت على الخواء الذي كانت تتميز به عقول جماعة الإخوان الإرهابية.


وأكد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإخواني آخره يبيع في سوبر ماركت أو يدير ملجأ أيتام وليس يدير بلد، وهذا كما اتضح في مسلسل الاختيار 3.


وأتم أن رجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام لما يمثله من النيل من استقلال القضاء، موضحًا أن تقدير الإخوان للمشهد غير صحيح.


واستطرد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة.


وأضاف النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر هو الذي كان متحكمًا في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.


وأشار أنه رفض مقابلة محمد مرسي خلال توليه حكم مصر، وتمسك بموقفه، حيث إن عبود الزمر قاد مظاهرة للإخوان أمام دار القضاء العالي حاملة أعلام القاعدة.


وأكمل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن مصطفى بكري، كان يعلم مسبقا بالإعلان الدستور المكمل الذي أصدره مرسي، لتحصين قراراته وإعفاء النائب العام من منصبه.


واختتم النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن مسلسل الاختيار 3 مفخرة للفن المصري ويعتبر دراما ناجحة بكل عناصرها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

أول رد من روسيا على طرد 19 دبلوماسيا من بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

ترشيحاتنا

دراسة: العلاج النفسي مفتاح التخلص من آلام الظهر المزمنة

هل يجوز النوم طوال النهار أثناء الصيام ؟ احذر 6 أخطاء تفسد الصوم

كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة .. لها 3 طرق صحيحة لايعرفها الكثير

تركوه يتعفن .. اكتشاف جثمان رضيع بعد وفاته على يد والديه

تراجع أسعار النفط بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي الحلقة 5.. صابر يستكمل محاولاته لاستخراج الجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ