شعبة الخضروات عن ارتفاع سعر الورق عنب: مش لازم نعمل دايت| فيديو

قال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، إن الشهور السابقة كانت تتسم بانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة ، كانت هي السبب وراء ارتفاع الأسعار ، وخفض معدلات الإنتاج ، متابعا : " درجة الحرارة ارتفعت من جديد والإنتاج بدأ في الزيادة وهناك تراجع في أسعار ورق العنب والباذنجان والفاصولياء والفلفل " .

وأضاف حاتم النجيب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " حضرة المواطن " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أنه مع ثبات درجات الحرارة سينعكس ذلك على أسعار الخضروات ، مردفا : " ورق العنب مش سلعة أساسية " .

وتابع : ورق العنب بـ 20 جنيه بالجملة ، والملوخية بـ 8 جنيه من النهاردة ، مسترسلا : " مش لازم ورق العنب نعمل دايت " .