بحجم روما.. انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي ومخاوف من ذوبانه | شاهد

عقب الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء على انهيار جرف جليدي بحجم روما بالقطب الجنوبي ، قائلا : " إن الجرف الجليدي غير مؤثر للأيام الحالية ولكنه إنذر لما هو آتٍ .. وهو يتسبب في رفع مستوى البحر نصف متر وهي مشكلة كبيرة جدًا" .

وأضاف الدكتور علاء النهري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “ حضرة المواطن”، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن لابد من مؤازرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واختيار ممثلي مصر في قمة المناخ للعام الحالي بشكل دقيق جدًا .

وشدد على أهمية ان يكون سفراء مصر في قمة المناخ 2022 خير سفراء لمصر ، ويتم اختيارهم بعناية كبير جدا ، منوها : “ الموضوع خطير جدا ” .